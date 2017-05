Gabon - Union Nationale : Mike Jocktane claque la porte du parti …

En attente de procédure disciplinaire au sein de son parti pour sa participation au dialogue nationale à l’invite d’Ali Bongo Ondimba, le vice-président de l’Union Nationale (UN) à juger utile de prendre la tangente, en déposant lsa démission du parti UN par le billet de son huissier évitant par la même une confrontation avec les maitres incontestés du parti (Myboto et famille). Un départ que l’évêque justifie en partie par les choix du président de l’UN ainsi que ses méthodes qu’il juge ‘’archaïques’’. ( …), je confirme que je ne crois plus en la capacité du président Myboto et de ses affidés à conduire notre combat avec succès.



Ses méthodes archaïques et d’un autre âge empêche la modernisation du parti et son manque d’esprit démocratique ajouté à sa faiblesse d’esprit devant les siens (ceux de sa famille particulièrement) a contribuer d’ailleurs à chasser un grand nombre de nos cadres », a déclaré Mike Steeve Jocktane, désormais ex-président de l’UN.



Pourtant, le départ de Mike est à mettre à l’actif du radicalisme de l’Union Nationale qui refuse tout comme Jean Ping de reconnaitre la victoire d’Ali Bongo à la dernière présidentielle Celui-ci refuse jusque dans un passé récent s’appuyait sur les privilèges indus, d’où le . « J’ai pensé que par exemple que le dialogue est une opportunité unique de progrès démocratique pour notre pays et que sans se renier, nous devons la saisir.



Le président Myboto quant à lui, a opté pour une posture radicale mais qui depuis là maintient le parti dans l’immobilisme et garantie que l’avenir sera qu’une répétition de l’expérience douloureuse vécue dans le passé » a renchérie Mike Jocktane. A la suite de cet éloignement d’avec l’opposition dite radicale, le rapprochement de l’évêque à Ali Bongo est évidence au même titre que ses confères Jean Pierre Rougou et Estelle Ondo ;



Tony Muru

avec gaboneco