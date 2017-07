Gabon : Un véhicule de police incendié à Port-Gentil

Selon le texte du ministère de l’Intérieur, « dans la nuit du 26 au 27 juillet 2017 aux environs de 4 heures du matin, un incendie avec explosion s’est déclaré à bord du véhicule fourgonnette de police de marque IVECO immatriculé 30. 187 stationné devant la base vie de l’Etat-Major des Polices d’Intervention (EMPI) de Port-Gentil ».



Arrivés promptement sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont réussi à circonscrire le feu pour qu’il ne se propage pas dans le bâtiment. Le véhicule contenait : Un fusil FAMAS et divers matériel de protection et de maintien de l’ordre. « Tout ce matériel a été consumé par les flammes et le véhicule calciné ». On peut lire dans le communiqué dont nous détenons copie.



Selon les premières investigations menées sur le site, il a été observé un départ d’incendie sur une porte et de l’essence répandue à même le sol aux côtés des objets plastiques ayant fondu.



Derrière le bâtiment, l’on a constaté la présence inhabituelle d’un pneu de camion aspergé d’essence et trois matelas adossés à une porte, un bidon de 5 litres vidé de son contenu (l’essence) dans le bac à ordures.



Ce qui a conduit a saisine du Procureur de la République qui a immédiatement ouvert une enquête pour éclairer l’opinion sur cet acte criminel.