Gabon : Un ressortissant guinéen assassiné dans la ville de Bitam

Dans la matinée de ce mercredi 12 avril 2017, un reporter de Guineematin.com a été joint au téléphone par un compatriote guinéen vivant dans la ville d’Oyem au Gabon pour nous annoncer l’assassinat d’un jeune guinéen dans la ville de Bitam qui est le chef-lieu du département du Ntem, au nord du Gabon dans la province du Woleu-Ntem, à une trentaine de kilomètres de la frontière camerounaise et non loin de la Guinée équatoriale.



Le défunt, Mamadou Lamarana Barry, célibataire, âgé de 31 ans, est originaire de Dalaba. Mais, ses parents résident à Siguiri, a expliqué notre informateur. Sur les circonstances de cet assassinat, on apprend que les criminels l’ont tué dans la nuit du jeudi au vendredi 07 avril 2017 dans sa boutique. « Sa porte n’a pas été endommagée, ni la fenêtre d’ailleurs. Et, c’est le matin que des boulangers qui devaient lui livrer des pains ont découvert son corps. Finalement, il a été remis aux ressortissants guinéens avant d’être enterré le vendredi après la prière de 14 heures », a ajouté notre compatriote.



A rappeler que le consul honoraire de la Guinée, monsieur Mangué Sylla s’est impliqué, en faisant lui-même le déplacement de la capitale, Libreville pour Bitam. « Aujourd’hui, des suspects ont été arrêtés et les enquêtes sont en cours », a-t-il rassuré.



Enfin, il faut rappeler que plusieurs de nos compatriotes mènent se plaignent des difficultés au Gabon, notamment à cause de la difficulté d’accès aux documents officiels de voyage (passeport et cartes d’identité nationale). Et, pour le séjour, il faut être nanti pour se payer la très coûteuse carte de séjour « ça nous coûte jusqu’à 832.000 FCFA, soit 12 millions 316 francs guinéens », précise notre informateur.