Gabon Telecom révolutionne le prix d’accès de sa fibre optique à partir de 25 000 F CFA !

Déjà n°1 dans la fourniture d’internet au Gabon, l’entreprise s’est érigée comme leader dans le lancement de cette technologie et entend offrir à sa clientèle une facilité d’accès à internet accompagnée d’un très haut débit et tout cela, à un prix défiant toute concurrence.



« En rendant la fibre optique de plus en plus accessible à une large frange de la population, Gabon Telecom est déterminée à faire de la Fibre optique son offre Internet de base », souligne le Directeur Général de Gabon Telecom, M. Abderrahim KOUMAA.



Ainsi, l’opérateur propose désormais deux gammes, la Gamme Fibre Jet composée de 3 Débits 10, 20 et 30 Mbps à partir de 25 000 Fcfa et la Gamme Fibre super Jet également composée de trois Débits de 50, 75 et 100 Mbps. Ces gammes sont proposées en mode triple playdonnent accès à Internet gratuitillimité+ des appels gratuits vers les téléphones fixe au Gabon + la possibilité de regarder des filmsgratuitement à partir de Play VOD. Une offre qui est indubitablement une première dans le secteur de la fourniture d’internet dans le pays.



Gabon Telecom pionnière dans le lancement de cette technologie depuis 2015 couvre pour l’instant les communes d’Owendo et d’Akanda (Angondjé), ainsi que les quartiers Awendjé, Alibandeng, Oloumi, Nzeng-Ayong, Batterie 4, Kalikak, Narval, Tahiti et Sablière.



Par ailleurs, l’opérateur entend également poursuivre l’élargissement de la zone de couverture.



Pour faciliter l’accès à l’information, un site web (www.mafibregabontelecom.ga) a été développé pour toutes les personnes désireuses d’avoir plus d’information et même de souscrire à l’offre.



Il faut noter que la FTTH (Fiber to the home) ou «fibre optique à domicile» représente la technologie la plus performante pour l’accès à Internet. Elle permet d’avoir du très haut débit avec une connexion ultra rapide et fluide, un débit stable, une utilisation simultanée de toute la famille (MULTISCREEN) sur plusieurs écrans et un service client dédié.



avec gabonactu