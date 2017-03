Gabon : Sodexo s’en va, ses anciens salariés assiègent les locaux de l’entreprise

L’assemblée générale des anciens employés de Sodexo a été houleuse. Remontés contre leur ancien employeur à qui ils réclament le paiement de leurs droits et le versement de diverses primes, les anciens salariés ont décidé d’occuper les anciens locaux de l’entreprise à Libreville.



Ils ont ainsi décidé d’ignorer la note d’information publiée le 25 mars par l’entreprise. Dans cette note d’information signée du directeur des ressources humaines Jean-Aimé Nzamba Manfoumbi, Sodexo invitait ses anciens salariés à libérer ses locaux.



«Nous venons par cette notification vous informer que les locaux du centre de formation seront rendus au propriétaire le lundi 27 mars 2017 à 17 heures. À cet effet, nous prions tout le personnel en poste au centre de formation et bureau Sodexo de libérer les lieux ce même lundi à 15h30», pouvait-on lire dans la note adressée aux anciens salariés.



Cependant, le personnel a décidé de ne pas en tenir compte et d’occuper les lieux jusqu’à ce qu’ils obtiennent satisfaction intégrale de leurs revendications.



Le bras de fer débuté ce week-end entre Sodexo et ses salariés se poursuit.