Gabon - Sécurité routière : L’ALCOOTEST débarque à Libreville

Afin d’éviter des dérives de conduite notamment des accidents sur la voie publique dus à l’alcool à Libreville, le ministère des Transports via sa direction générale de la sécurité routière a lancé une campagne de sensibilisation de lutte contre l’alcool au volant a é depuis quelques jours. Elle s’effectue pour la première fois par des alcootests. Une surprise pour bon nombres d’automobilistes qui ne s’y attendaient pas.



Pour le colonel Jean Dzimidzemba, « L’objectif de cette opération consiste à sensibiliser les usagers de la route à l’emprise de l’alcool au moment où ils prennent le volant, tout simplement pour éviter les accidents de la circulation parce que l’alcool est un vrai fléau qui occasionne beaucoup d’accidents ».



Même si elle arrive par surprise, cette campagne a toute son importance au regard du danger que peut représenter l’alcool au volant notamment en cette période de vacances scolaires et académiques. Pour la seule période de 2008 à 2013, le nombre d’accidents se chiffrait à 16 739 avec plus de 1000 morts et 5 785 blessés avec un coût estimé à un peu plus de 13 milliards de francs CFA pour l’Etat.



Si aucun indice dans les chiffres dévoilés ne permet d’identifier les causes des catastrophes routières, il n’en demeure pas moins que les cas d’accidents à Libreville souvent relayés par les médias permettent de relever que la consommation constitue l’un des facteurs majeurs à l’origine de ces accrochages. Raison pour laquelle le ministère des transports souligne l’importance de cette campagne de prévention notamment en cette période de vacances scolaires et académiques.



Moukouangui Moukala

avec gaboneco