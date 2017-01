Gabon - Révision des institutions : Mborantsuo et Aboghe Ella, remerciés en 2017 ?

En 2017, de nombreux Gabonais, particulièrement au sein de l’opposition et même dans la majorité au pouvoir, s’attendent à voir éjectés de leurs postes respectifs Marie-Madeleine Mborantsuo et René Aboghe Ella. La première personnalité, président de la Cour constitutionnelle depuis la création de la juridiction en 1991, est présentée comme la pièce maîtresse du régime en place depuis l’avènement du multipartisme dans le pays. Passée par la chambre des comptes de la Cour suprême (1983-1990), elle a toujours semblé tout faire pour que le système se perpétue, au point de vider l’institution de tout sens.



Une «tour de pise», voilà ce que cette brillante femme de droit en a fait, selon l’opposition gabonaise, dont les recours n’ont quasiment jamais prospéré quand ils portaient contre un de ses protégés, hier Omar Bongo et aujourd’hui Ali Bongo. Pourtant, l’ancienne reine de beauté de Franceville est restée droit dans ses bottes, imperturbable, parce que certaine de bénéficier en retour de la confiance des chefs d’Etat qu’elle a contribué à faire élire, en dépit des doutes ayant ponctué chaque élection présidentielle depuis sa nomination puis ses reconductions à ce poste.



Pour la seconde personnalité, l’attachement et la fidélité au pouvoir en place sont les mêmes que celle de la précédente. René Aboghe Ella, nommé à la tête de la Commission électorale nationale autonome et permanente (Cenap) en 2006, est loin d’être apprécié par l’opposition, qui l’accuse de partialité et d’être, en réalité, un pion du Parti démocratique gabonais (PDG) au sein d’une institution aussi importante. Et s’il a récemment été reconduit dans ses fonctions, beaucoup perçoivent ce magistrat, ayant dirigé la Cour des comptes, comme un frein à la démocratie qu’entend améliorer Ali Bongo en 2017.



L’on estime donc au sein de nombreux partis politique que René Aboghe Ella et Marie-Madeleine Mborantsuo (dont le mandat s’achève en 2025), devraient se résoudre à céder leur place pour le bien du Gabon, au risque de faire mentir Ali Bongo, dont l’un des vœux adressés aux Gabonais le 31 décembre 2016 est de «consolider notre démocratie» à travers «l’amélioration de notre système électoral qui comporte […] trop de risques de divisions et d’affrontements». Or, selon le président de la République, se prémunir de ces risques revient à sortir du mode de gestion actuel de nos institutions républicaines. Quatre mois après sa réélection contestée sur le plan national et international, il n’a donc pas échappé à Ali Bongo que «certaines institutions méritent des évolutions et des adaptations aux nouvelles réalités de notre pays». La Cour constitutionnelle et la Cenap mériteraient un profond toilettage en 2017.



avec gabonreview