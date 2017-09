Gabon : Réaction de Barro Chambrier suite aux interdiction du Président élu Jean Ping et autres leaders

RFI a recueilli le commentaire d'Alexandre Barro Chambrier, président du Rassemblement Héritage et modernité. Il est un soutien indéfectible de Jean Ping. Alexandre Barro Chambrier condamne cette décision.



« Notre réaction vise à dénoncer, à condamner ces décisions iniques, inacceptables, non conformes à la Constitution, mais rien ne nous surprend de la part de ce régime qui est dans une logique de répression. Après avoir violé le choix des Gabonais, voilà encore une atteinte aux libertés publiques.



Des violations sans notification, sans précision. Voilà que des personnalités sont empêchées de sortir du territoire. Après avoir bâillonné la presse, interdit toute manifestation, après avoir enfermé toute personne récalcitrante au manque de légitimité de ce régime, il n’y a plus rien à espérer de ce régime qui, loin de nous ébranler, nous renforce dans nos convictions pour la libération du pays », a déclaré le président du Rassemblement Héritage et modernité.