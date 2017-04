Gabon : Qui sont les participants finaux du dialogue politique d’Ali Bongo ?

La composition des 4 commissions du dialogue politique est désormais connue depuis ce samedi avec le démarrage proprement dit de la phase politique. A y regarder de près, le casting relevé des membres de la commission 1 (Reformes des institutions et consolidation de l’état de droit démocratique) indique que l’essentiel des reformes proviendront de cette commission prisée par les dinosaures de la politique gabonaise des deux camps.





Coté majorité, outre l’ensemble des éminents membres du gouvernement en tête desquelles lePpremier ministre Emmanuel Issoze Ngondet dans la commission 1, figure également le secrétaire général de la Présidence de la République, Guy Rossatanga-Rignault qui n’aurait pas raté la moindre occasion d’apporter sa contribution à la refonte des institutions nationales. Tout comme Flavien Enongoué, ambassadeur du Gabon en France et à la Francophonie.



Coté opposition, on notera désormais la présence effective du Vice-Premier ministre d’Ali Bongo, Bruno Ben Moubamba, des trublions de l’Union nationale que sont Mike Jocktane et Estelle Ondo. Tout trois inscrits toujours à la commission 1. On notera tout de même l’absence du 3e vice-président de cette formation politique, Jean Pierre Rougou, qui avait annoncé sa participation mais qui visiblement ne fera pas partie du collège officiel des participants.



info241