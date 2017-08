Gabon: Qui est le mystérieux « J-P » à qui s’adresse Tata Huguette

Tata Huguette, activiste gabonaise, était connue pour ses vidéos publiées sur le web critiquant le pouvoir gabonais. Mais une vidéo d’elle, en plein ébat sexuel, risque de rendre la gabonaise vivant aux USA, plus célèbre encore sur un autre plan.



La vidéo qui a fait le tour des réseaux n’a pas manqué de susciter l’étonnement, la honte et même l’interrogation. Plusieurs hautes personnalités gabonaises du pouvoir et de l’opposition gabonaise ont déjà été filmées dans des situations « difficiles ». Dans le cas de Tata Huguette, personne ne sait comment cette vidéo, filmée par son téléphone portable, et adressée à son compagnon, a été rendue publique. Certains affirment que Tata Huguette ferait l’objet de représailles politiques pour ses désaccords avec l’opposition.



« Bye Ji-Pé enaye bye fossa ».



En effet, en plein ébat amoureux, la jeune femme termine sa vidéo en faisant un bisous à son partenaire et dit: « Bye J-P enaye bye fossa ». Cependant personne ne sait qui est le mystérieux amoureux de Tata Huguette dont les initiales sont J-P . Beaucoup, ont pensé directement à l’opposant gabonais Jean Ping, que Tata Huguette n’avait pas hésité à soutenir pendant l’élection présidentielle. D’autres affirment au contraire, qu’il ne s’agit pas du Président de la coalition, mais bien d’un autre, qui partagerait les mêmes initiales que Jean Ping.



Toujours est-il, que cette vidéo n’a pu être divulguée que par un petit copain, fâché ou déçu… Une affaire à suivre…