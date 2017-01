Gabon : Procès - verbal de l'assemblée générale de dynamique unitaire du 7 janvier 2017

Ce samedi 7 janvier 2017 à partir de 10h00 au quartier Awendjè à Libreville, s’est tenue l’Assemblée générale de la Confédération syndicale DYNAMIQUE UNITAIRE. Trois points ont été exposés pendant environ une heure et demi aux travailleurs présents :



- La situation sociale délétère au Gabon,

- Le plan caché du Gouvernement par rapport aux mesures d’austérité à venir,

- La conduite à tenir.



Après trois heures de débats, il a été procédé à un vote à main levée pour la prise de résolutions.

Ainsi sur le premier point, l’Assemblée générale a décidé à l’unanimité, compte tenue de la non prise en compte du cahier de charges déposé une deuxième fois le 1er décembre 2016 au cabinet du Premier Ministre et de l’absence délibérée de dialogue entre le Gouvernement et la Confédération syndicale par le seul fait du Gouvernement, de la reprise dès le 9 janvier 2017 de la grève générale suspendue le 30 mai 2016 dans toutes les administrations publiques, parapubliques et privées, qui de facto prend un caractère illimité dans le temps.



A propos du deuxième point, l’Assemblée générale a dénoncé unanimement et vigoureusement la tenue de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui a absorbé des centaines de milliards de francs CFA, au détriment de l’amélioration des conditions de vie et de travail très précaires des agents publics et du développement socioéconomique du pays. L’Assemblée générale s’est insurgée contre les mesures d’austérité en rapport avec la mise en œuvre des plans d’ajustements structurels du FMI (suppression des primes et autres avantages, gel des recrutements, réduction des salaires, suppression des bourses d’études et de mise en stages,…). Les agents publics ne méritent pas ces mesures qui résultent des mauvais choix dans la gestion des finances publiques par le Gouvernement, à l’instar de l’organisation de la CAN. Ainsi, l’Asemblée générale a appelé au boycott de la CAN.



Enfin, l’Assemblée générale a posé comme préalable inaliénable à toute négociation avec le Gouvernement, compte tenu du fait que les syndicats sont des agents de défense et de promotion des droits de l’Homme, la fin de la détention arbitraire et inhumaine de tous les prisonniers poitiques dont Bertrand ZIBI ABEGHE, Landry AMIANG,…

Après le vote, l’Assemblé générale a pris fin à 14h30.



Pour le Bureau Confédéral,



Le Président



Jean Rémy YAMA