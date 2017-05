Gabon: Pourquoi Jean Ping Président élu a démenti avoir été invité à l’Elysée

Dans un courrier adressé à Emmanuel MACRON, dimanche, Jean PING félicitait ce dernier de son élection par le peuple français. Ce courrier était signé par le titre de « président élu de la république gabonaise ». Le courrier n’avait pas manqué de faire rire la toile gabonaise, dont beaucoup de partisans de l’opposition. Quelques jours plus tard, plusieurs sites d’actualité informaient que Monsieur Ping était invité à l’investiture d’Emmanuel Macron, à l’Elysée. Pourtant hier, l’équipe du candidat malheureux a démenti l’information.Une erreur de communication qui tourne au ridiculeRobert Bourgi avait confirmé à Jean Ping une invitation afin que son candidat puisse être présent à cette investiture. L’homme d’affaire libanais ne manque pas de contacts dans son carnet d’adresse. Cependant, c’était sans compter sur le professionnalisme de la nouvelle équipe présidentielle. Le protocole d’Etat français a donné une fin de non recevoir au malheureusement célèbre avocat. Les relations entre les deux hommes étaient déjà mauvaises. Cela risque de ne pas améliorer les choses.Pourtant, l’information avait été donnée il y a quelques jours par les mêmes équipes de Jean Ping. Elle a dû être démentie rapidement hier. Une erreur de communication qui tourne au ridicule.Il y a quelques jours, Radio France Internationale (RFI) faisait une interview de Jean PING. Elle souhaitait avoir plus d’éléments sur l’état d’esprit de Jean PING. A cet effet, il n’avait pas hésité à répéter à plusieurs reprises, qu’il était le président élu. Ainsi pour lui, Emmanuel Macron n’avait d’autre choix que de le reconnaitre ainsi. Il semble bien que le malheureux continue s’accrocher à l’espoir d’arriver un jour au palais du bord de mer.source : cliquez ici