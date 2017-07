Gabon - Permis de conduire : Les différentes étapes à respecter selon L’ANUTTC

procédures de demande de permis de construire, les étapes qui sont méconnues ou foulées au pied ont, une fois de plus, été vulgarisées, le 5 juin à l’hôtel Triomphal de Libreville, par l’Agence nationale de l’urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre (ANUTTC).



Cette rencontre, à laquelle prenaient part les membres de l’Ordre gabonais des architectes (OGA), de l’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (ANPI-Gabon) et les représentants des mairies de Libreville, Akanda et Owendo, avait pour but de présenter la procédure légale à suivre en vue de l’obtention d’un permis de construire.

« La procédure consiste d’abord à constituer son dossier de permis de construire.



Le dossier compte plusieurs pièces techniques et également des pièces juridiques notamment le titre de propriété détenu par le demandeur, et les pièces techniques concernent les plans architecturaux du projet à réaliser. Ensuite, le dossier est déposé au sein de l’ANUTTC qui fait l’examen à partir de son comité d’examen de permis de construire et émet un avis. Cet avis, lorsqu’il est favorable, est transmis par le biais de notre directeur général aux mairies concernées par le projet », a expliqué Annie Flore Ampouwet Periny, directeur des opérations d’urbanisme et des aménagements fonciers.