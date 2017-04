Gabon - Opération Mamba : Léon Ndong Nteme écroué

Léon Ndong Nteme, 52 ans, Inspecteur général des Finances, serait accusé de malversations financières et d’escroquerie. Selon des membres de son administration, certaines entreprises du secteur maritime subissaient, depuis quelque temps, un «racket» de la part de celui qui était jusque-là directeur général de la Marine Marchande.



Des sources judiciaires concordantes soutiennent qu’en compagnie de son conseiller juridique, l’homme a été interpellé et interrogé plusieurs fois à la Direction générale de la recherche (DGR), un service de la Gendarmerie nationale. «Avec son conseiller Juridique, Didier Armand Kimbirima, Léon Ndong Nteme vient d’être placé en détention préventive au Gros-Bouquet pour détournement et complicité de détournement de deniers publics. Ils seront entendus au fond par un juge d’instruction dans les tout prochains jours pour cerner tous les contours de cette affaire», indique une source judiciaire proche du dossier.



Protégé de Paul Biyoghé Mba, le tout premier chef du gouvernement du mandat échu d’Ali Bongo, Léon Ndong Nteme, connu pour son expansivité, était réputé détenir des dossiers sur bien de malversations commises au début du premier mandat d’Ali Bongo. De nombreux commentateurs et quelques indiscrétions restant à vérifier laissent entendre que son arrestation aurait un lien avec l’affaire opposant actuellement le Groupe Santullo-Sericom à l’Etat gabonais autour d’une ardoise estimée à 175 milliards.



Léon Ndong Nteme qui ne saurait être exempt de tout reproche, avait déjà défrayé la chronique, en juin 2011, à la suite d’un hold-up retentissant commis à son domicile et révélant qu’il détenait alors chez lui plus d’une centaine de millions de francs CFA. Quel pourrait donc être le montant réel du butin qu’il aurait pu subtiliser au moment où il officiait à la direction du Budget ? L’opération Mamba tiendrait là un bon «poisson-pilote» qui en sait sur des dossiers concernant des personnalités plus importantes.



Après une «traversée du désert» de six ans, il a été nommé à la tête de la Marine marchande en février 2016. Selon des sources internes de cette administration, ses rapports avec ses collaborateurs étaient des plus difficiles. Par ailleurs, selon diverses indiscrétions, le bâtiment abritant actuellement, à Owendo, les services de la direction générale de la Marine marchande serait sa propriété, même si un Libano-Gabonais, propriétaire désigné de cet immeuble, servirait de paravent.



avec gabonreview