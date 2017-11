Gabon : Nouvelle hausse du prix du gasoil à la pompe

Dans les stations-services, le litre de l’essence passe de 580 FCFA en mars à 590FCFA en octobre 2017 n’a pas changé. Le litre d’essence vendu hors Réseaux, c’est-à-dire aux industriels n’a pas également changé. Il est demeuré à 600 FCFA.



C’est uniquement les consommateurs du gasoil qui dépenseront un peu plus d’argent. Le litre de gasoil qui était passé de 510 FCFA en mars 2017 à 520 FCFA en octobre de la même année a connu une hausse de 5 FCFA en novembre 2017. Le litre de gasoil s’achètera dans les stations services à 525 FCFA, selon la nouvelle mercuriale. Les industriels l’achèteront à 540 FCFA contre 535 FCFA il y a un mois.



La mesure prise par le gouvernement sera en vigueur à partir de ce 1er novembre 2017. Les prix du pétrole lampant et du gaz butane demeurent inchangés : 275 et 5450 FCFA.



Il y a près de 2 ans, le gouvernement gabonais avait décidé de ne plus subventionner les prix des produits pétroliers en dehors du pétrole lampant et du gaz butane. Les subventions des produits pétroliers coûtaient plus de 200 milliards de FCFA chaque année. Libreville avait mis fin à ces subventions sous la pression de la Banque mondiale qui estimait que ces subventions ne profitaient pas forcément aux couches les plus vulnérables de la société.



Martin Safou

avec gabonactu