Gabon « Ni Ping Ni Ali », La thèse en vogue !

« En route vers un troisième dialogue ? », s’interroge le journal L’Espoir. « Deux mois après la remise du rapport du dialogue politique inclusif et sans tabou, au Président de la République, Ali Bongo Ondimba, poursuit le journal, il y a comme une sorte de désenchantement chez plusieurs compatriotes, qui ont, non seulement pour la grandeur du pays, accepté de répondre favorablement à cette grande concertation politique, mais surtout, ont sué des jours durant pour concrétiser toutes les aspirations émises en actes », constate le journal L’Espoir.



« Il est vrai, poursuit le journal, que depuis donc deux mois que le chef de l’Etat a eu l’honneur de récupérer le protocole d’accord. Une remise dudit document qui semblait pourtant donner de l’espoir dans sa concrétisation immédiate. Du moins, les conclusions les plus emblématiques. Malheureusement, rien du protocole d’accord n’a bougé. Une sorte d’atonie semble avoir eu raison du comité de suivi du dialogue » regrette L’Espoir.



« Plus d’Ali Bongo et pas de Jean Ping », tranche le journal La Loupe. « Pour éviter l’implosion du Gabon, poursuit le journal, l’option du ‘’ni-ni’’ prend de l’ampleur comme l’une des possibles voies de sortie de l’impasse actuelle dans notre pays. Les tenants de cette thèse, de plus en plus nombreux, avancent l’incapacité d’Ali Bongo à devenir le président de tous les Gabonais -au regard des actes qu’il pose depuis 2009- et l’impossibilité pour Jean Ping-vainqueur de la dernière présidentielle- d’accéder à la magistrature suprême.



Du coup, et c’est un euphémisme, le Gabon est bloqué, au propre comme au figuré… Tout de même, si Ping peut accepter de sacrifier en renonçant à sa victoire et si Ali Bongo se décide à quitter le pouvoir, tous les Gabonais chanteront à la gloire de Ping pour leur avoir permis de se débarrasser d’Ali Bongo », analyse le journal La Loupe.



« Mais pourquoi les Hommes politiques africains et gabonais en particulier doivent-ils confirmer leur légalité auprès des autorités françaises ? », s’interroge le journal Fraternité. « Si bien que ces mêmes dirigeants se plaignent de l’ingérence de la France. On ne peut vouloir une chose et son contraire. Lorsque cela arrange, on va à Paris et quand c’est le contraire, on jette les pierres à cette même France. Les Etats africains ne sont-ils pas souverains ? Il est temps que les dirigeants africains prennent leur responsabilités et assurent le destin de leur pays », conclut le journal.



« La Strangulation endogène et exogène », soupire le journal L’Aube. En plus simple, explique le journal, « une stratégie qui consiste sur le plan externe à isoler Ali Bongo de la scène internationale, couper le régime de ses soutiens. Et sur le plan interne, mobiliser toutes les forces, afin non seulement de paralyser le pays, mais le moment opportun, impulser la pression nécessaire à son départ », rapporte le journal.



avec gaboneco