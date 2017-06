Gabon : Mission d'information de la CPI : Dernier acte de la bataille entre Ali et Ping ?

L’enjeu est crucial et les différents états-majors, du moins ceux des deux grands « camps ennemis », à savoir celui d’Ali Bongo et de son adversaire, Jean Ping, semblent, chacun l’avoir compris. Car, après le contentieux électoral devant la Cour constitutionnelle en septembre dernier suivi de la publication sans effet du rapport de la mission d’observation de l’Union Européenne en février 2017 et le silence assourdissant de la communauté internationale, qui semble se résigner à la réélection d’Ali Bongo Ondimba, en laissant Jean Ping sur le carreau, ne reste plus que la cour pénale internationale comme dernier recours.



Quoique diversement appréciée, surtout au moment où l’éventualité d’un retrait collectif des pays africains de l’institution judiciaire internationale fait débat au sein de l’Union Africaine, la CPI devient paradoxalement l’instance où se joue désormais le "contentieux électoral" gabonais entre Jean Ping et son ancien beau-frère, Ali Bongo, deux anciens enfants du sérail qui jouent là certainement le dernier acte de leur rivalité. Et pour l’avoir compris, chaque camp joue dorénavant son va-tout, parfois même au prix des preuves les plus extraordinaires, l’objectif étant de criminaliser et noircir au maximum l’autre camp aux yeux des experts de la justice internationale. D’où l’agitation et le remue-ménage observés ces derniers temps depuis l’annonce de la mission des fonctionnaires de Cour pénale internationale dans le pays.



Puisque d’un côté, le pouvoir accuse Jean Ping de développer des thèses incendiaires, en appelant au génocide à travers sa fameuse élimination des "cafards", de l’autre, l’opposant accuse le pouvoir d’avoir "exterminé" ses partisans avec le soutien d’une armée aux ordres. Et dans cette bataille épique et folle d’arguments parfois fallacieux, des preuves à la limite du montage parfois, il s’agira pour l’institution de Fatou Bensouda, de faire preuve de neutralité et professionnalisme pour ne pas se laisser berner par l’un ou l’autre camp, qui disent détenir chacun des preuves accablantes pour faire condamner l’autre.



Car dans un dossier aussi décisif, l’instrumentalisation, les montages, toutes ces orgies de manipulations extrêmes ne manqueront pas de figurer dans les catalogues d’accusations détenus par les deux rivaux. C’est donc un vrai challenge pour la cour de Bensouda qui joue là sa crédibilité, après l’échec du dossier postélectoral ivoirien qui a envoyé Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé derrière les barreaux de la Haye, tandis que les « criminels » du camp de Ouattara, eux se la coulent douce. L’enjeu est capital aussi bien pour Jean Ping et Ali Bongo, qui cherchent, chacun à effacer l’autre, que pour l’institution judiciaire internationale, qui joue là aussi son image dans une Afrique où le sentiment d’une justice aux ordres de l’Occident est de plus en plus prégnant.



Charles Nestor NKANY

avec gaboneco