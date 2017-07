Gabon : Malgré les sollicitations, Aubameyang parti pour rester à Dortmund

Aubameyang irremplaçable à Dortmund ?



Pierre-Emerick Aubameyang portera encore le maillot jaune et noir de Dortmund la saison à venir. Ainsi en ont décidé les dirigeants du club allemand qui ne veulent nullement laisser partir leur perle gabonaise sans remplaçant. Le directeur sportif Michael Zorc est donc monté au créneau pour apporter des clarifications à ce sujet : « Nous avons décidé qu’Aubameyang resterait avec le Borussia. Le concernant, la fenêtre pour un transfert est fermée parce que sinon nous manquerions de temps pour le remplacer. »



Peter Bosz, le nouvel entraîneur du club, totalement sous le charme de l’attaquant gabonais, déclare : « Je suis content qu’il soit dans l’équipe. C’est un joueur extraordinaire, il vient de le montrer une nouvelle fois contre Milan. C’est un super gars, un super joueur. » Et les paroles du coach BVB sont loin d’être fortuites, car son attaquant vedette a signé un doublé contre le Milan AC (3-1) lors du premier match de pré-saison en Chine.



Et pourtant, ce ne sont pas les propositions alléchantes qui manquaient. D’autant plus que Chelsea, Milan AC, Real Madrid ou le PSG voulaient tous s’attacher les services du Gabonais. Le club chinois Tianjin Quanjian avait même voulu casser sa tirelire à hauteur de 80 millions d’euros pour enrôler l’attaquant. Sous contrat, jusqu’en juin 2020, au Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang ne semble pas s’impatienter en dépit des multiples sollicitations.