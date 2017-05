Gabon : Maixent Accrombessi débouté à Paris de sa plainte pour diffamation

Dans son livre intitulé « Nouvelles affaires africaines – Mensonges et pillages au Gabon », Pierre Péan présentait notamment Maixent Accrombessi comme le Chef de la « Légion étrangère », désignant les personnalités d’origine étrangère, devenues gabonaises par naturalisation, composant le premier cercle du président gabonais Ali Bongo.



Le livre décrit Maixent Accrombessi comme un personnage dont les pouvoirs présumés s’étendent « au vaudou, à la franc-maçonnerie, à l’argent et selon la rumeur au sexe ».



Peu ménagé par Pierre Péan, Maixent Accrombessi est accusé de prédation des ressources publiques à la page 205 du livre. « Maixent contrôle tout et bouffe tout … Et c’est ainsi qu’aujourd’hui il n’y a plus d’argent dans les caisses » peut-on lire.



Au terme d’une procédure qui a duré plusieurs mois, l’action civile de Maixent Accrombessi a été jugée recevable. Cependant, les juges l’ont débouté de toutes ses demandes. Pour la justice française, l’ancien directeur de cabinet d’Ali Bongo n’a pas été diffamé par le livre de Pierre Pean.



Pour clore la procédure, la justice a exigé que Maixent Accrombessi acquitte des droits de procédure s’élevant à 127 euros.