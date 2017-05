Gabon : Louis Gaston Mayila appelle à un partage du pouvoir entre Ali Bongo et Jean Ping

« Que ce soit Jean Ping ou Ali Bongo, s’il n y a pas l’idée de partage du pouvoir, ça ne marchera pas », a déclaré M. Mayila, exhortant par ailleurs les deux protagonistes de dialoguer pour trouver une manière de gouverner ensemble.



Pour maître Mayila Jean Ping a gagné l’élection présidentielle d’août 2016, mais c’est Ali Bongo Ondimba qui est installé au pouvoir. « Il faut que la légitimité et la légalité se retrouvent », a-t-il clamé.



Satisfait de la bonne nouvelle selon laquelle, Le président Alpha Condé aurait été désigné par l’ONU comme médiateur dans la crise politique que traverse le pays, Louis Gaston Mayila souhaite que le résident Ali Bongo et l’opposant Jean Ping se rencontrent pour taire leurs profondes divergences et apaiser le climat politique délétère. « Ils doivent se parler, il n y a pas d’autres solutions », a-t-il insisté.



La crise politique au Gabon est née de la situation morose de la réélection contestée du président Ali Bongo Ondimba au scrutin présidentiel d’août 2016. L’opposant Jean Ping estime avoir gagné cette élection.



Depuis lors, les tractations vont bon train. Bien avant sa conférence de presse tenue à 12 heures, heure locale, l’opposant Louis Gaston Mayila a reçu en privé à sa résidence, Guy Christian Mavioga, porte-parole de la mouvance présidentielle et Faustin Boukoubi, secrétaire général du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir)



