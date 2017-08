Gabon - Libreville : Une comptable d’Africa N°1 assassinée par son concubin

Paul Ndouly, le présumé meurtrier de sa concubine a tiré sur elle samedi matin dans la chambre conjugale après une chaude dispute entre le couple. Inquiet par la violence et la virulence du propos de M. Ndouly, le fils ainé de la famille court alerter son oncle résidant dans les environs.



Lorsque celui-ci arrive, il est aussi bouleversé par les menaces de Ndouly contre sa concubine. L’oncle supplie le monsieur d’ouvrir la porte pour une solution amiable. Rien n’est fait. Il tente alors de défoncer la porte et s’introduit dans la pièce.



Ndoly furax tire un sur l’oncle qui s’écroule. Il vise à bout portant sa concubine gravement touchée à l’abdomen. Transporté d’urgence à la Polyclinique El Rapha, elle rendra l’âme alors que les médecins tentaient de la sauver.



L’oncle aurait survécu. Sa vie ne serait plus en danger. Il aurait été opéré avec succès.



Le présumé auteur de ce crime passionnel qui aurait vanté ses relations dans les hautes sphères sécuritaires du pays aurait été interpellé.



Vivi Mapassa

avec gabonactu