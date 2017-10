Gabon - Libreville, Internet très haut débit à domicile : La guerre des prix !

Entre Gabon Telecom et sa fibre optique à domicile et le groupe Vivendi avec sa « Canalbox », le consommateur lambda a, enfin, la possibilité de choisir.



L’ARRIVÉE tonitruante du géant français Vivendi sur le marché très lucratif de la fourniture d’accès à l’internet très haut débit vient de bousculer et, peut-être, enfin, démocratiser l'accès en question, jusque-là réservé aux plus nantis. En effet, le groupe français Vivendi Africa (GVA) a officiellement présenté, le 25 octobre 2017 à Akanda, sa nouvelle offre Internet très haut débit à domicile dénommée Canal Box.



Selon le directeur de GVA, Marco De Assis, « Canal Box est conçu pour faire vivre aux Gabonais l’internet autrement grâce à une connexion illimitée avec une vitesse de 50 mégabits au prix de 45 000 francs CFA par mois ».



Les futurs abonnés bénéficieront, selon lui, de la qualité de service Canal+, grâce à son réseau d’environ 2000 points de vente, de réabonnements répertoriés au Gabon, ainsi qu’un service client disponible 7/7.



Maxime Serge MIHINDOU