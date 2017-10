Gabon : Lettre d'une étudiante de l'UOB... Au Président de la République

C’est après avoir lue la lettre d’un autre étudiant que je me suis décidée à partager ma triste expérience du système moribond de l’UOB. J’en ai jamais parlé à personne, mais à vous ça vous concerne. En espérant que personne d’autre n’ait à passer par ce par quoi je passe.



J’ai 26 ans, je suis une jeune gabonaise étudiante à l’UOB. Au lycée, j’ai été de ceux qu’on prenait pour exemple afin d’insuffler aux autres élèves l’envie de travailler. J’ai eu mon bac à 17 ans avec mention « Assez bien », pour une moyenne de 12,92. Et avoir une telle note dans notre pays n’est pas chose facile. Mais grâce à mon travail et mon assiduité j’y suis arrivée. Ma pauvre mère a fournis tous les efforts, frappé à toutes les portes, suivi toutes les procédures afin que j’obtienne une bourse d’étude pour l’étranger, mais rien. Elle savait que si je restais au pays, mon avenir serait incertain. J’ai aussi passé plusieurs concours, seulement, pour être retenue, il faut glisser des billets aux examinateurs lors des entretiens. Ma mère nous élève seule en vendant au marché, elle n’a pas les moyens. Contrainte, je suis allée à l’UOB.



Ma mère m’avait prévenue sur le genre d’établissement que j’allais fréquenter. Elle m’a donc sommé de travailler, bien plus qu’au lycée. Je l’ai fait, de toutes mes forces. Au département des Sciences économiques où j’étais à l’époque, il y avait une loi qu’un prof était venu nous exposer au premier cours : tout le monde doit échouer en première année, c’est comme ça l’UOB. Ce qui a fait que malgré mes efforts, les enseignants eux-mêmes étaient contre notre réussite. En plus des « caciques » qui qui nous mettaient les bâtons dans les roues. J’étais jeune, toute cette ambiance m’a traumatisée et j’ai échoué la première année : mon premier échec scolaire.



Les bouquins sont trop chers, de même que les fascicules. La bourse est une question de chance, en plus d’être dérisoire. Notre soit disant bibliothèque est pleine de livres antiques qui n’ont leur place que dans des musées. Les difficultés et les échecs s’accumulaient. En 6 ans, j’avais presque fait toutes les filières. 2 ans en économie, 2 ans en droit, 1 an en géographie, 1 an en lettres modernes, cherchant la facilité. Et dans chaque filière, le système faisait tout pour me retenir. C’est le décès de ma mère qui a tout bouleversé.



Mes difficultés s’étaient accentuées à une vitesse incroyable. Je n’avais plus aucun rempart dans la vie. J’avais les rêves plein la tête, mais aucun moyen de les réaliser. Je connaissais déjà beaucoup d’étudiantes contraintes de se prostituer pour financer leurs études. Mais moi, à 24 ans, je n’avais pas encore connu les hommes car j’avais tout donné à mes études. Hélas, j’ai été moi aussi contrainte de me vendre pour combler les faiblesses de VOTRE système. Les études coûtent chers, et le système nous enchaine à la misère. Alors, tête baissée, j’ai foncé dans la prostitution. Je n’avais jamais imaginé que le jour où je perdrais mon pucelage, ce serait en me vendant. Nous sommes des dizaines, voire des centaines d’étudiantes brillantes qui se vendent pour finir leurs études ; à cause du système, à cause de VOUS.



Ma vie s’est effondrée quand j’ai été déclarée positive au teste du VIH. J’étais désemparée. Aucun doute, je l’avais déniché dans l’exercice de « mes fonctions ». Certains clients paient très cher pour le faire sans précaution. Aujourd’hui, porteuse de cette épée de Damoclès sur la tête, je me suis donnée pour objectif de finir mes études, trouver un emploi qui rémunère bien, et traiter cette maladie. Mais je me souviendrai longtemps à cause de qui j’en suis arrivée là.



Je suis actuellement en Master 2 de Littérature Africaine. Et mon encadrant, comme ils le font pratiquement tous ici, m’a exiger de coucher avec lui si je veux soutenir un jour. Oui, ils le font. D’autres exigent même de sodomiser les hommes si ces derniers veulent obtenir leurs diplômes. Le père de famille, marié, qui me l’a exigé ignore que j’ai la maladie. Et j’ai choisi de ne prendre aucune précaution avec lui parce que lui n’en a pris aucune avec moi lorsqu’il a décidé de me contraindre à ça.



Voilà une facette de cette UOB que vous maintenez dans la précarité. Lorsque nous autres étudiants crions, c’est pour arranger les choses. Une bonne université, garantit de bonnes formations. Et c’est de ces formations que dépend l’avenir du pays. Ce pays ne vous appartient pas, mais à chaque gabonais à parts égales. Lorsque nous vous demandons les moyens de nous former, ce n’est pas de la charité qu’on quémande ; c’est notre droit. Et les droits du peuple, sont les devoirs de l’Etat ; sans vouloir vous apprendre votre métier. Il y a des étudiants qui font des 5/5, mais ils sont combien ? 2 ou 3% ? Et certains même au prix d’une initiations à des réseaux ou des sectes.



Je suis partie d’élève brillante, discrète, pucelle à étudiante prostituée, séropositive et incubatrice de du virus. Cette maladie est là, et je l’ai acceptée. J’aurais mon master, je trouverai un emploi. Même si pour ça il faut que je couche avec tous les chefs d’entreprises sans me protéger, puisque c’est la mode actuellement.



Mais je me souviendrai que c’est parce que vous n’avez pas voulu faire votre boulot.



S.O.