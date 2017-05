Gabon : Les magistrats en grève dès ce mercredi

Symbole fort ce mercredi, tous les magistrats ont promis porter leur toge noire pour marquer les esprits. Les magistrats ont décidé de relancer le mouvement parce que le gouvernement n’a pas donné satisfaction à toutes leurs doléances à l’origine d’une longue grève en fin 2016.



Les magistrats dénoncent les affectations arbitraires, la non attribution des costumes des audiences, le manque de bureaux pour travailler correctement ainsi que le non paiement de certaines primes .



En juin dernier 2016, les magistrats gabonais étaient sortis du palais de justice dans leur toge noir et blanc et avaient marché dans la rue pour les mêmes revendications.



Martin Safou

