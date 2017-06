Gabon: Les agents du CNOU en sit-in devant leur direction générale ce Jeudi 22 Juin.

La SYNAPOJEC en sit-in ce Jeudi 22 Juin

Mouvement d'humeur ce Jeudi 22 Juin 2017 à la direction générale du Centre National des Oeuvres Universitaires.



C'est dans une ambiance austère que les agents du CNOU, du reste regroupés dans le SYNAPOJEC, ont effectué leur sit-in devant la direction générale de cette institution sis en face de l'ancien cinéma le Gabon non loin des feux tricolores du quartier Nombakélé ( à Libreville).



Dès les premières heures de la journée. C'est une foule d'agents, une quarantaine, était visiblement remontée aux regards des paroles scandées ça et là, afin d'interpeller les autorités et ont finalement, érigés leur piquet de protestation à l'entrée du parking dans le but d'empêcher toute activité à l'intérieur du bâtiment qui abrite ladite institution.



" Nous réclamons trois mois d'arrières de salaires et de primes, nous avons eu une réunion il y'a plusieurs jours avec le directeur général qui nous a promis que nous rentrerions en possession de nos primes à plus tard le 15 Juin, mais une semaine plus tard nous ne sommes toujours pas en possession de nos dus" ,martèle un manifestant qui a receuilli l'anonymat. Ces primes sont ,selon les dires d'un autre manifestant, payées chaque trois mois et s'élèveraient à trois cent mille francs CFA.



La goutte d'eau qui a, sans doute, débordé du vase, se sont les salaires impayés et les primes. Est-il nécessaire de dire que les employés sont constitués de fonctionnaires et d'agents payés par fonds-propres. " Tant que nous n'aurons pas la satisfaction totale de nos revendications, nous serons là". Ce mouvement d'humeur n'est pas le seul dans notre pays et sont légions, ce qui porte à croire que les travailleurs gabonais ne sont pas une priorité pour les gouvernants amateuro-puchistes et que la gabegie financière, est une réalités dans notre pays. Certains spécialistes des questions économiques ont scandé que le pays serait en cessation de paiement et au bord de la banqueroute, ces manifestions sociales en cascades et permanentes ne sont -ils pas un signe inquiétant quant à la santé économique du Gabon et/ ou une preuve de mauvaise gouvernance?



le gouvernement puchiste serait-il à bout de souffle?