Gabon « Les Démocrates » : Entre équilibre de forces et manœuvres pré-législatives

C’est un vrai remue-ménage au sein de la coalition pro Ping, et Davain Akure ne s’est certainement pas trompé en allant chercher Guy Nzouba Ndama pour servir de guide à la formation politique dénommée "Les Démocrates", le nouveau parti de l’opposition né sur les cendres de son ANG, qui souffrait depuis de son manque de visibilité. Akure a donc vu gros en prenant dans son escarcelle ce vieux routier de la politique gabonaise, qui devra donner un peu de tonus et de visibilité à la nouvelle organisation. Surtout qu’avec lui, il y a aussi Léon Paul Ngoulakia, un ancien transfuge de la famille Bongo qui jure publiquement de tenir la dragée haute à son cousin, Ali Bongo Ondimba au pouvoir.



Quoi de plus normal que de donner à leur nouvelle chapelle pro Ping, la dimension d’un grand parti de l’opposition au même titre que le Rassemblement Héritage et Modernité (RHM), l’Union Nationale, du moins ce qu’il en reste encore. Au fond, il s’agit désormais d’un rééquilibrage de forces entre les blocs qui soutiennent l’ancien président de la commission de l’Union africaine. Surtout que Guy Nzouba, soutenu jusque-là par Héritage et Modernité vient de faire faux bond à ses ex-collègues députés, en renonçant à l’héritage du parti démocratique gabonais pour revêtir le manteau saint des Démocrates.



Manœuvres pré-législatives



Même si les nouveaux convertis ont promis de consulter leur base quant à la participation ou non de leur parti à la bataille des législatives, il ne faut pas perdre de vue que le but de cette mutation c’est aussi et surtout l’élection des députés. Car très peu de partis politiques tiennent compte des avis de leurs bases, qui souvent ne sont que de simples moutons de Panurge que les responsables politiques instrumentalisent à souhait pour justifier leurs désidératas politiques. Il ne serait donc pas étonnant de voir "Les Démocrates" à la manœuvre pour aller à l’assaut des sièges à l’Assemblée nationale. Et cela est d’autant plus nécessaire pour le débat politique que les autres forces au sein de la coalition devront leur emboiter le pas, au risque de se retrouver, une fois de plus avec un parlement monocolore.



Ce qui laissera, une fois encore un boulevard au régime en place pour faire passer tous ses projets de lois et autres textes législatifs. Voilà une erreur que l’opposition radicale, si elle a un peu de réalisme politique, ne devrait pas se permettre de commettre encore, surtout au regard du contexte. Et ce n’est certainement pas Moukombo en vrai politicien avisé, qui se risquerait dans cette voie de la chaise vide. Ce qui serait suicidaire pour l’opposition, qui devra encore errer dans la rue pendant 7 bonnes années en attendant 2023.



avec gaboneco