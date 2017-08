Gabon : Le prêt accordé aux putschistes remise en cause ...

- C'est à la faveur d'une réunion d'échange que la société civile gabonaise et une délégation du Fond Monétaire International ( FMI ) ont devisé sur le prêt de 642 millions de dollars accordé aux putschistes.



Les intervenants gabonais ont pointé du doigt l'incongruité de ce prêt accordé non pas à la nation gabonaise et à sa population, mais à un groupe de prédateurs financiers, membres d'un régime illégitime et sanguinaire.

Il se pourrait que dans les prochains jours, ce prêt de plus de 360 milliards de F FCA, qui faisait déjà saliver beaucoup au sein de la junte au pouvoir, soit simplement et purement annulé.



Un grand coup qui va faire très mal à ali bongo et ses profito-situationnistes.



Un grand Bravo à la résistance!