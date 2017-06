Gabon : Le gouvernement d'Ali Bongo suspend les salaires d’environ 2000 fonctionnaires grévistes

La mesure frappe particulièrement les agents du ministère de la Santé et leurs collègues des Affaires sociales.



Selon le gouvernement, cette suspension de solde n’est qu’une première étape. Des procédures sont engagées pour que certains fonctionnaires soient radiés de la fonction publique.



Les agents de la santé avaient lancé un mouvement de grève illimitée le 15 mai dernier, suite aux promesses non tenues par les autorités. Le torchon brûle depuis longtemps entre les syndicalistes de la Santé et des Affaires sociales au sujet du non paiement des arriérés de primes et de solde.



Les syndicalistes réclament aussi une régularisation de leurs situations administratives et financières, l’ouverture des écoles de santé sur l’ensemble du territoire et des formations continues pour le personnel.



Les négociations ouvertes se sont soldés par un cuisant échec. Le gouvernement a avoué son incapacité de payer sa dette en vers des salariés à cause de la crise financière qui cisaille le pays. Les grévistes ont persisté dans leurs revendications en limitant leurs prestations à un service minimum.



Antoine Relaxe

avec gabonactu