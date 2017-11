Gabon : Le fondateur de la Fondation des 4 Saisons, adresse un droit de réponse ...

En rapport avec l'article publié sur les sites gabonlibre.com et mvettinfosgabon.over-blog.com, intitulé " Gabon-Fondation des 4 Saisons: NaÏdia Mpogwé dit Pleine Niger, le cimetière de la honte ".



En date du 27 Octobre 2017, l'administrateur principal de Mvett Infos Gabon, Junior Ebong Tchissambo, a été joint au téléphone par l'étude d'huissier de justice près des juridictions par Maître Roland Yves Nguema sise à Nombakélé. Ce faisant, maître Nguema, n'a daigné se présenter comme étant un auxiliaire de justice mais a évoqué qu'il était porteur d'un courrier émanant de la Fondation, qui l'avait chargée de me la remettre. C'est en me rendant sur les lieux, que je me suis rendu compte que c'était une étude d'huissier, sous d'autres cieux, j'aurai dû être informé, mais nous sommes bien là, dans une république bannière où les règles les plus élémentaires ne sont pas respectées.



J'ai donc reçu une copie dont l'objet était : SIGNIFICATION D'UNE LETTRE ACCOMPAGNÉE DE DEUX DOCUMENTS à laquelle j'ai accusé réception après cette surprise jugée inopportune.

En attaché de la lettre, il y avait la présence d'une photo de ma demande d'interview et une copie mon article, lue et refusée par la secrétaire de direction que j'aime à appeler "substitut du fondateur", violant ainsi le secret de la correspondance garantie par la "constitution".



A la lecture du courrier que j'appelle abusivement, "droit de réponse" diffamatoire et intoxication, ne répondant sur aucun fait réel car biaisé. Aussi, est-il nécessaire de l'affirmer, la date de la demande d'interview datant du 4 Août 2017, la réponse datant du 22 Octobre, soit 18 jours après l'émission du courrier, finalement reçu par l'entremise des réseaux sociaux ou médias en ligne. Le droit de réponse, ne peut être accepter et publier dans ses médias, puisque les délais prévus par la en la matière, ont été largement dépassés.



En outre, l'intention de M. Michel Anchouey, de me vilipender en esquivant le fond du problème et du malaise lié à l'état peu relieusant du cimetière de Pleine Niger, n'est pas de nature à montrer le sérieux de cet organe. Au contraire, cela entretient le flou voulu et entretenu par ses responsables. M. Michel Anchouey m'invite à consulter son commissaire aux comptes pour m'enquerir de la gestion, dit-il,rationnelle de sa fondation arguant qu'ils ne font pas dans l'à-peu-près. Est-ce donc c'est à-peu-près, qui explique l'état délabré et honteux de Naïdïa depuis plus de deux ans? Vous arguez que j'ai manqué de tact et de dextérité dans mon empressement à vouloir publier mon document, mais, vous oubliez ou plutôt, vous ignorez que votre secrétaire à été désinvolte et discourtoise à mon égard, ne m'a pas mentionné que vous étiez absent de Libreville. Elle vous a donc menti. Permettez-moi de vous citer ce qu'elle m'a scandé lorsque j'ai quitté votre fondation après qu'elle est lue et refusée d'accusé réception :" Allez dire au Fondateur que j'ai dit que je ne prends pas votre lettre".



En fin, l'acte d'huissier ne comporte pas de numéro de dossier, et la méthode de transmission est viciée. Raison de plus qui me permets de vous dire que je ne saurais donner suite à votre suggestion de rendre public votre missive. Je reste digne, intégre,juste et engagé. Contrairement à vos affirmations gratuites qui témoignent de votre esprit et votre morale douteux. En espérant que je me trompe sur votre cas, prière d'éclairer la lanterne de vos concitoyens sur la gestion des fonds à votre disposition et régler définitivement le problème des murs tombés. Je vous accorde le bénéfice du doute.



Junior Ebong Tchissambo, administrateur principal de Mvett Infos Gabon.