Gabon : Le dialogue politique d’Ali Bongo, un dialogue voué à l’échec...

Le dialogue n’est pas une invention moderne. À travers l’histoire et dans la plupart des sociétés, le fait de rassembler des personnes pour les aider à surmonter leurs différences et à résoudre leurs problèmes a toujours été une mission prestigieuse, généralement confiée à des individus expérimentés, à des anciens ou à des personnes respectées pour la qualité de leur jugement et leur sagesse.



Au regard des membres du comité ad hoc qui devront certainement animer le débat lors du dialogue voulu par le putschiste en chef (BOA) ; qui de Emmanuel Issose Ngondet (Premier Ministre-présumé coupable de détournement à la poste banque) , Faustin Boukoubi (SG du PDG), Jean Boniface Assélé Dabany ( Oncle du putchiste) ; René Ndémezo Obiang (désormais mal aimé des populations pour trahison après l’élection du 27 août 2016), Pierre Claver Maganga Moussavou (Père d’un ministre du Putschiste du putschiste BOA) et Ali Akbar Onanga Y’Obegue ( homme de main du putschiste BOA) peut porter un jugement respecté et respectable ? Parmi toutes ces personnes qui peut être qualifié de sage ?



Ce dialogue est voué l’échec ; car les personnalités politiques invités à prendre part à cette messe n’ont pas de légitimité politique et même sociologique. Si dialogue il devait y avoir, c’est entre le Président élu (Jean PING) et celui qui s’est imposé au pouvoir par la force (Bongo Ondimba Ali). Discuter avec les Faustin Boukoubi, Jean Boniface Assélé Dabany, René Ndémezo Obiang, Pierre Claver Maganga Moussavou, Ali Akbar Onanga Y’Obegue et consorts ne changera rien ; car celui qui a la légitimité politique et sociologique c’est Jean PING, car il gagné l’élection du 27 Août 2016 à une écrasante majorité dans 6 provinces sur 9.

Le reste c’est de la poudre aux yeux à Bongo Ondimba Ali(BOA) par toutes ces personnalités politiques.