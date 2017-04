Gabon : Le Président élu Jean Ping dérange-t-il ?

Chaque fois que Jean Ping invite ses troupes au rassemblement pour entrevoir de nouveaux comportements face à ce que les gens de son camp qualifient d’imposture des « émergents », ministère de l’Intérieur, de la Défense, de la Justice, états major des forces armées, tous ceux qui représentent la force et la répression se mettent en branle, qui pour interdire l’organisation du rendez-vous, qui pour attirer l’attention des initiateurs de la rencontre sur les dangers encourus, qui pour en appeler au sens du patriotisme après les douloureux évènements de la période postélectorale, qui pour interpeller sur le fait que nul n’est au dessus de la loi. Donnant l’impression qu’à chaque sortie de l’enfant d’Omboué, la mayonnaise peut prendre et la rue s’embraser. Est-ce vraiment là le désir de Ping et ses amis de l’opposition qui n’ont pourtant pas incité le peuple à investir la rue après la proclamation des résultats de la présidentielle du 27 août 2016, très contestés ?



Cette question mérite d’être posée tant l’on constate une discordance de ton entre le comportement des opposants et les intentions qu’on leur prête. L’on sait cependant que ce qui est réclamé par Ping et ses lieutenants, c’est le respect du verdict des urnes du dernier scrutin ! Qui, selon eux, serait favorable à l’ancien président de la Commission de l’Union africaine. D’où ils ont estimé qu’il n’était pas objectif et logique de répondre favorablement à l’invitation des Pédégistes à participer au dialogue politique actuellement en cours à Libreville. Que fallait-il alors pour les amener changer d’avis ? C’est plutôt à cette préoccupation que l’on devait s’atteler à trouver réponse au lieu de faire dans la gesticulation inutile.



Comment rebâtir le vivre- ensemble et développer le Gabon ?



S’il, arrivait que tout un chacun, acteur politique et citoyen lambda, relisait ou parcourait, c’est selon, Jean-Jacques Rousseau et Montesquieu, chacun serait convaincu de la justesse du « Contrat social » et de « l’Esprit des lois », deux œuvres qui affichent au grand jour, les éléments constitutifs de ce que l’on qualifie d’Etat de droit. En effet, quel citoyen s’opposerait à l’idée de céder une partie de sa liberté pour en retour obtenir une liberté plus grande ou encore qui résisterait devant l’idée de confiner chacun des trois pouvoirs constitutionnels, à savoir : l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire, à son rôle régalien qui empêcherait chacun d’entre eux d’empiéter sur les prérogatives de l’autre ?



L’histoire démontre que les sociétés qui font de la justice et de l’égalité leur véritable fondement, laisse libre court au fonctionnement indépendant des institutions qui résulte de la cohésion sociale et débouche sur des meilleures perspectives en termes de gouvernance et de développement. Ce qui conduit à dire qu’une société non-démocratique, au sens où elle ne permet pas aux uns et aux autres d’exprimer leurs intentions, y compris profondes et gênantes, est une société dans laquelle peut facilement s’installer le chaos que l’on devrait toujours s’employer à éviter pour le bien de tous.



Lorsque l’on aspire à gouverner, il faut se départir de certaines opinions négatives pour privilégier la raison qui, seule, nous soumet à notre propre jugement, invite à comprendre autrui et à s’inspirer pourquoi pas de lui, afin de se dépasser et d’être plus utile au pays. Le fait d’investir la rue de chars d’assaut, d’hommes cagoulés, armés jusqu’aux dents, juste pour effrayer et prétendre faire cesser toute velléité de revendication, plutôt que d’apeurer, peut conduire à l’effet contraire, c’est-à-dire à la banalisation de l’autorité, préjudiciable à un Etat qui vit une crise et éprouve du mal à la juguler.



Dounguenzolou.

avec gaboneco