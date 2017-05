Gabon : La diaspora gabonaise engagée organise ce jeudi à Paris, un sit-in devant le QG de Macron

La diaspora gabonaise, qui est toujours vent débout pour revendiquer la vérité des urnes lors de la dernière élection présidentielle du 27 aout 2016, s’invite à l’élection présidentielle française. Cette manifestation est réalisée selon le comité d’organisation avec pour but d’inviter « le candidat Emmanuel Macron à œuvrer aux côtés du peuple gabonais, pour le respect de sa souveraineté exprimée le 27 août 2016 au cours de l’élection présidentielle, pour la libération des prisonniers politiques, pour l’ouverture d’une enquête internationale sur les crimes commis durant cette période et pour l’établissement d’un nouveau partenariat entre la France et le Gabon au bénéfice des deux peuples ».



Au cours de cette manifestation, précise les organisateurs, « un mémorandum, qui s’appuyant sur une résolution de l’UE concernant le Gabon, évoque les pistes de sortie immédiate de la crise post-électorale gabonaise en vue de redressement économique et social du Gabon, sera remis au candidat ». Interrogé il y a quelques semaines par RFI sur sa politique africaine s’il était élu, Emmanuel Macron avait exprimé ses doutes sur la réélection d’Ali Bongo.



L’affiche de la manifestation devant le siège d’Emmanuel Macron



Fidèles aux conclusions des observateurs Européens et des eurodéputés sur la présidentielle gabonaise, Emmanuel Macron et François Fillon interrogés par nos confrères de RFI, avaient dit tout le bien qu’ils pensaient de la "victoire" d’Ali Bongo. Pour le premier, cette présidentielle gabonaise mérite "un jugement circonstancié" tandis que le second, avait clairement laissé entendre qu’elle était irrégulière. Une position qui semble trancher avec la position officielle française qui s’était largement distancée des réserves des observateurs Européens, très critiques sur l’issue de cette présidentielle et des émeutes lourdement réprimées par le régime de Libreville.



Pour le challenger de Marine Lepen, ancien conseiller économique, secrétaire général de l’Elysée et ministre de l’Economie de François Hollande qui s’était refusé à tout commentaire sur l’attitude des autorités françaises sur cette question, « l’élection de monsieur Bongo est pleine d’incertitudes et d’inconnues qui justifient un jugement circonstancié ». Et ce, contrairement à l’administration François Hollande jugée complaisante avec l’élection controversée d’Ali Bongo au Gabon, plusieurs candidats à la présidentielle française émettent eux de profondes réserves.



Mais c’est du déjà entendu selon plusieurs observateurs de la vie politique gabonaise qui se souviennent des mots de François Hollande en 2012 avant son accession à l’Elysée. Et qui spar la suite s’était défaussé tout au long de son mandat présidentiel. Notamment, sur les revendications des opposants et de la société civile qui avaient contesté l’élection d’Ali Bongo en 2009. Reste à savoir si le candidat En Marche qui se revendique du renouveau exprimera un autre son de cloche que François Hollande qui a clamé l’interdiction de l’ingérence française dans les élections africaines comme ce fût le cas au Gabon et au Congo. Fuite en avant ? Affaire à suivre



info241.com/