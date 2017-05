Gabon : La clôture du dialogue national d'Ali Bongo repoussée au 25 mai

Cette prolongation de deux semaines permettra aux participants d’aplanir les divergences constatées durant les travaux débutés le 11 avril dernier.



Plusieurs points d’achoppement subsisteraient à ce jour, notamment la durée du mandat présidentiel. Les uns proposent un mandant de 7 ans renouvelable une fois, les autres proposent un mandat de 5 ans renouvelables une fois.



La commission 4 qui planche sur la consolidation de la paix et de la cohésion sociale propose à travers l’opposition, la mise en place d’une commission vérité réconciliation. Le camp au pouvoir s’oppose à cette idée parce qu’il estime que le Gabon n’a pas connu la même gravité des faits que les pays qui ont organisé une telle procédure.



Le dialogue national a pour but de réconcilier les gabonais et de reformer les institutions.



Camille Boussoughou

avec gabonactu