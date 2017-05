Gabon : L'opposition se retire du dialogue d'Ali Bongo

Les opposant ne participent plus aux travaux de la commission n°1 en charge de plancher sur les "réformes des institutions et la consolidation de l'Etat de droit démocratique".



Au sein de cette commission co-présidée par Michel Essongué(majorité) et Séraphin Ndaot Rembogo(Opposition), les opposants peinent à faire adopter leurs propositions tant les représentants de la majorité s'opposent à toutes réforme touchant aux institutions.



Face aux blocage, Réné Ndemezo'o Obiang co-président du dialogue et Séraphin Ndaot Rembogo ont demandé le retrait des représentant de l'opposition de la commission n°1. Nul ne sait si le retrait des opposants va entraîner une nouvelle prolongation du dialogue censé s'achever le 25 Mai prochain.



Un concertation des représentants de l'opposition décidera de la réintégration ou non des travaux de la commission où seul siègent désormais les membres de la majorité. Pour rappel, la commission n°1 du dialogue national est composée de 50 membres dont 25 opposants et 25 membres du parti au pouvoir.



