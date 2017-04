Gabon : L’agenda de sortie de crise version UPG

« Le Gabon est sorti de l’élection du Président de la République comme on sort d’un cauchemar, en refusant de croire toute l’horreur et toutes les manipulations qui ont défilé, et se sont imposées à notre vue » a d’entrée de jeu asséné Moukagni Iwangou, président de l’UPG qui rappelé l’origine de la crise que traverse le Gabon depuis août 2016 dernier. « Reclus sous la hantise de l’isolement et la crainte de la vengeance populaire, le pouvoir qui est abandonné par toutes les forces vives de la nation, se cache derrière le contrôle des institutions pour justifier son Gouvernement » a ajouté Moukagni Iwangou qui fonde son agenda sur le principe de vérité. « La vérité… c’est que Jean Ping a remporté les suffrages des Gabonais, mais que, Ali Bongo a pris le pouvoir par les armes, et endeuillé le pays, comme jamais auparavant » a décrié le président de l’UPG qui estime qu’au soir du 31 août 2016 le Gabon a connu un génocide.



L’agenda de sortie de crise ‘’Pour que le vice ne l’emporte plus sur la vertu’’ développé en deux actes (les termes de référence et le protocole de sortie de crise), permettra aux différentes parties présentes à ce dialogue inclusif, sous la médiation de l’ONU, de faire un état des lieux du pays puis d’adopter des résolutions qui tiennent compte de la vérité du 31 août 2016 afin que les responsabilités soient dégagées et que la chaîne des coupables des violences et ceux à l’origine des violences répondent devant la loi. « Aucune autre sortie de crise n’est possible au Gabon… il faut concéder à la vérité, que toute avancée mal maitrisée débouche toujours sur un recul catastrophique » a conclu Moukagni Iwangou.



Tony Muru

avec gaboneco