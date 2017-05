Gabon : L’Union Nationale à l’offensive

L’union nationale (UN) organise le 6 mai prochain, à son siège de l’Ancienne Sobraga, une journée dite «Journée thématique de l’Union nationale». A cette occasion, il sera donné aux dirigeants, cadres, militants et sympathisants de réfléchir sur l’avenir de ce groupe politique miné désormais par des querelles internes. En opérant cette démarche mettant au centre des débats et échanges le futur et les perspectives, l’on comprend la volonté des leaders de l’UN de remettre un «peu d’ordre dans la maison». Ce qui représente, pour certains, une offensive non négligeable face à «certaines figures de ce parti qui roulent pour leur propre compte, mais avec l’étiquette de l’UN».



La Journée thématique de l’Union nationale sera ainsi organisée autour de trois principaux axes : «la discipline au sein du parti en relation avec les statuts et règlements intérieurs», «la mobilisation sociale au sein du parti» et «l’unité de l’opposition et de la Coalition pour la Nouvelle république autour de Jean Ping». Au regard de leur formulation, ces thèmes ambitionnent de répondre aux questions que soulève l’actualité de certains membres de ce parti ayant choisi de rallier le régime.



Depuis la dernière élection présidentielle ayant enregistré la réélection contestée d’Ali Bongo Ondimba et surtout sa proposition d’un Dialogue politique qui se tient depuis près d’un mois à Libreville, quelques personnalités de l’UN se sont désolidarisées du groupe. Elles en ont profité pour dénoncer ce qu’elles considéraient comme une «gestion autocrate» de cette formation de l’opposition. Contre la ligne édictée par le parti, ne pas participer au Dialogue politique initié par le président de la République, Estelle Ondo, Mike Jocktane, Jean-Pierre Rougou, entre autres, ont décidé d’enjamber les directives pour prendre part aux travaux.



Indubitablement, l’UN veut remettre de l’ordre dans ses rangs et cela passe par ce type d’initiatives qui regroupera la hiérarchie et les militants, afin de parler d’une même voix. Ceci d’autant qu’en ce moment, le parti n’a pas encore fini avec ses démêlées judiciaires et ses conseils de disciplines avec certains de ses membres.



