Gabon : L’ACR dénonce l’excès de zèle et les incohérences d’Alain Claude Bilie By Nze

« Monsieur le porte-parole du gouvernement Alain Claude Bilie By Nze doit comprendre qu’il doit se défaire des attitudes propres au Gabon d’avant où l’anarchie sur toutes ses formes, l’autoritarisme et l’excès de zèle, étaient des qualités propres aux roitelets de la République, soulevant ainsi la colère des Gabonais », a fustigé Mme Kinga, parlant au nom du parti créé par l’opposant Bruno Ben Moubamba, membre du gouvernement d’ouverture.



L’ACR reproche au porte-parole du gouvernement d’avoir pondu un communiqué incendiaire contre son président fondateur. Dans un post sur sa page Facebook, Bruno Ben Moubamba a qualifié le Mécanisme élargi de crédit (MEDC), conclue entre le Gabon et le Fonds monétaire international (FMI) contre un prêt de 642 millions de dollars, d’une stratégie de mise sous tutelle du Gabon par le FMI. « Le MDEC a été déclenché, par voie de conséquence, le Gabon est officiellement rentré dans plan d’ajustement structurel ou budgétaire….c’est selon », a-t-il soutenu.



Une affirmation que le porte-parole du gouvernement qualifie « d’erronée et de nature à mettre à mal la cohésion gouvernementale ».



Les tirs croisés entre le vice-premier ministre en charge de l’urbanisme et logement et le ministre d’Etat à la communication ne sont pas les premiers du genre. En février dernier, une crise similaire avait eu lieu entre les deux personnalités, lesquelles semblent se détester.



Le Notable

gabonactu