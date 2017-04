Gabon - Justice : Ntumpa Lembani revendique toujours le rétablissement de son salaire !

Très silencieux lors du dernier scrutin en raison de la neutralité militaire, normal plus qu’il s’agit d’un ancien militaire, le général Ntumpa Lembani sort désormais de son mutisme. Tout en commentant l’actualité de l’heure, le général suspendu réclame avec force et détermination sont salaire d’officier supérieur toujours pas rétabli.



« Depuis 2009 que j’ai vu mon salaire d’officier supérieur suspendu, il n’a jamais été rétabli, et ce, malgré les multiples démarches entreprises à ce jour. J’ai même saisi plusieurs fois par courriers les plus hautes autorités sur cette situation, mais j’ai l’impression que des gens de mauvaise foi s’interposent pour ne pas voir ce dossier aboutir », déclare Ntumpa Lembani. Ce dernier de rajouter « Pour le moment, je vie par la grâce de Dieu. Mais je sais que quel que soit la durée de la nuit, le soleil finira par se lever ».



Nommé Conseiller du Directeur général du CPPF à sa sorti de prison, le général Ntumpa Lembani voit en cette nomination un aller simple au « garage ». « Je passe plus de temps à lire les journaux qu’à donner au pays ce qu’un cadre de mon rang devrait donner » dit-il sans ambages avant d’ajouter « le Chef de l’Etat a besoin des personnes dotées de qualité et de capacité comme lui pour mieux servir la nation ». Interrogé sur son actuel état de santé, l’officier supérieur des forces armées gabonaises se veut rassurant. « J’ai dû faire recours aux béquilles pour me déplacer. Et certaines personnes ont tôt fait de m’annoncer mourant ou paralysé à vie. Dieu étant au-dessus de toutes nos manœuvres obscures à l’égard de nos semblables. Il m’a remis debout et je suis actuellement en bonne santé et en pleine forme comme vous pouvez le constater vous-même », lâche-t-il.



S’exprimant sur le dialogue national qui se tient actuellement, ce dernier apprécie l’initiative d’Ali Bongo Ondimba qui a pris de la hauteur pour reconnaître que le pays ne va pas bien et compte sur les décisions fortes et historiques à prendre à la suite de ces assises. Ancien homme du sérail, Ntumpa Lembani n’a pas hésité à pointé du doigt l’entourage d’Ali Bongo Ondimba qui selon lui fait à certains niveaux obstruction à la bonne gestion du pays. « Je pense qu’il est temps de corriger, au plus vite, certaines erreurs notamment celles de casting, pour placer l’homme qu’il faut à la place qu’il faut car la question du mauvais entourage du Chef de l’Etat qui lui fait obstruction reste », a-t-il conclu en clamant haut et fort qu’il est bien portant et prêt à servir le pays.



avec gaboneco