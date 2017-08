Gabon / Justice : Inféodalisation, plainte, fraude - : Ou en est-on avec la plainte déposée au parquet le Libreville ?

M. Le procureur n'y a t-il pas de suivi de dossiers dans la passation des charges entre votre predecesseur et vous? D'aucuns pensent que vous être dans une position ambigue .

Alors que le scrutin des élections municipales dites "biométriques" se déroulaient malgres quelques manquements en fin Novembre 2013 au bureau n°1 DU CENTRE Yhacinthe Antini du 3ieme arrondissement de Libreville, l'ancienne présidente de la Fédération Gabonaise de Basket-ball en abrégé FEGABAB, la tristement célèbre Sylvie Kotha, du reste, candidate dans liste conduite par Mme Laure Olga Goundjount du PDG.



Une tentative de fraude électorale et usurpation d'identité ont été mis en échec par la vigilance d'un assesseur de l'opposition de circonstance qui était censé représenter à travers son accréditation d'un association membre de l'OSC mais par la force des chose a dù se plier à une disposition de la loi électorale qui indique que lorsque qu'un membre du bureau est absent, il se fait systématiquement remplacer par un membre des observateurs, représentant de partis.....Comme relater dans la plainte émise au parquet de la République le 21 Janvier 2014 par Junior Doumbouyou Kany Tchissambo, l'assesseur qui décidé en son nom de prendre son courage et condamner cette pratique en déposant une plainte au parquet de Libreville, le 21 Janvier 2014 après avoir constaté une indifférence des autres forces en présence de la question électorale au Gabon.



De plus, ce n'est pas un secret de polichinelle que de dire que les politiques ou politiciens ont une main-mise dans les affaires de compétences judiciaire, d'où leur propension à influer leurs décisions, inféoder les magistrats debout comme assis. C'est certainement les raisons qui expliquent l'inaction de la police politique appelé B2 qui a été mandatée pour rétablir la vérité sur la culpabilité de dame Sylvie Kotha qui a instrumentalisé un jeune homme afin de se faire des voies en plus, l'a-t-elle également fait avec d'autres jeunes contre des espèces sonnantes et trébuchantes? Y' a t-il une pesanteur et des instructions occultes qui permettent à ceux que l'agent ou les agents du B2 décident de classer la plainte sans-suite?



En effet, le flou qui règne dans l'appareil judiciaire devrait interpellé l'opinion national et international car, un pays hors-loi est susceptibles de faire régresser la démocratie quand il ne fait pas appliquer les lois de tout ordre à l'instar des lois coercitives ou pénales. " or il n' y a pas le liberté sans loi" pouvait dire le célébrissime penseur français Jean Jacques Rousseau. une justice que se veut juste, équitable et irréprochable ne peut pas rester sous la botte et l'entremise des pouvoirs politiques ( législatif et exécutif).



Néanmoins, face à cette situation qui est loin d'être un cas isolé, des questionnements méritent que l'on s'y penche avec acuité: Mme Sidone Flore Ouwé ancienne procureur de la République en fonction à cette époque aurait-elle été sommée de classer l'affaire sans-suite ou alors serait-ce l'un ses substituts en l'occurrence M. Junior Essame Ndong Essame, qui aurait agis à sa manière. Pour information, M. Junior Doumbouyou Kany Tchissambo n'était pas à sa première este en justice et a eu à observer l'indolence de ce dernier au cours d'une affaire antérieur qui appelait à comparaitre deux avocats du barreau de Libreville à savoir Elise Couprie et Farafina MBOU-MBINE pour faux en écriture, faux et usage de faux, dol et destruction de patrimoine privé. c'est dire que l'attitude de M. J.E.N.E a été désolant face à la procédure prévue par le code de procédure pénale. Compromis? incompétence? mauvaise foi? solidarité?



La prescription instinctive n'ayant pas encore été atteint, le sujet désormais remis à jour. M. J.E.N.E pourra t-il démontré à la face du monde qu"il est impartiale et est soumis au sceau de notre justice plutôt qu'à un système? Mme Sylvie Kotha serait-elle autant intouchable au point ou la honteuse justice préférerait se complaire dans la négation et l'injustice? la procédure de M.J.D.K.T serait-elle frappée de vise de procédure? ce que ce dernier doute.



Le Gabon serait-il vraiment un état de non-droit?





Affaire à suivre!!





