Gabon : Jean Ping convoquera une réunion pour décider d’aller aux élections législatives ou pas

« La question n’a pas été évoquée lors du dialogue national », a avoué Jean Ping précisant que c’est un sujet embarrassant pour sa coalition et lui-même.



Les partis qui soutiennent son action sont pour une participation à ces élections pour ne pas laisser le pouvoir tirer seul un penalty sans arbitre et sans gardien et surtout rafler la majorité à l’Assemblée nationale.



Sur un air moqueur il a dit qu’il participera au dialogue si l’ordre du jour porte sur la transmission du pouvoir. « J’irai dans ces conditions pour négocier les conditions de départ d’Ali Bongo et son équipe », a-t-il dit promettant de garantir la sécurité de celui qui deviendrait alors ancien président de la République du Gabon.



Si cela n’est pas l’ordre du jour, Jean Ping a dit « Niet ».