Gabon : Jean Ping Président élu en France pour des raisons médicales

L’ancien président de la commission de l’Union Africaine et candidat malheureux à l’élection présidentielle gabonaise très contestée d’août 2016 s’est envolé de Libreville le 20 mars 2017 au soir pour Paris pour « une visite privée ». C’est ce que mentionne le document de la police de l’air et des frontières du Gabon que Mondafrique a pu se procurer (ci-dessous). Toutefois, selon plusieurs sources proches de Jean Ping, celui-ci serait à Paris pour des raisons médicales.



Gageons que l’issue de ce voyage sera heureuse pour le leader de l’opposition gabonaise. Ses deux prédécesseurs dans la bataille contre Ali Bongo, Andre Mba Obame et Pierre Mamboudou avaient du quitter le Gabon à l’issue de l’élection présidentielle d’août 2009. Tous deux atteints de mystérieux maux qui ont fini par les emporter.