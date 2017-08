Gabon/Incarcération-arbitraire : Landry Amiang Washington activiste gabonais, un an après.

Qui a dit qu'il n' y avait pas des prisonniers politiques et d'opinion au Gabon?

Il y’a exactement un an que le cyber-activiste gabono-américain de renom Landry Amiang Washington, célèbre pour ses vidéos à l’endroit des politicards issus de la « majorité » au pouvoir usurpé, qu’il ne manquait pas de dénoncer via sa page Youtube, Facebook et Twitter, a été enlevé à sa descente d'avion du vol d'Air France par des éléments des services spéciaux (agents secrets), le Jeudi 16 Aout 2016.



Cet activiste qui a su conquérir la sympathie des gabonais et gabonaise épris de justice et de changement véritable a, lors de sa dernière vidéo datée entre le 7 et le 8 Aout 2016 sur les chaines de Resistance TV et Je Denonce241, n’a pas manqué de lancer un message à la jeunesse, décrier l’attitude de la cour constitutionnelle, plaider pour un rapprochement entre les anciens barons du PDG qui selon lui, sont interdépendants et devraient compter les uns des autres pour booter afin d’arriver à mettre fin à l’imposture par le diktat de la rue. «Je combats une dictature, je prends mes responsabilités, je les assume, J’assumerai jusqu’au bout. Si Bongo et sa bande de voyous et de faussaires veulent faire ce qu’ils veulent faire à mon arrivée, je suis prêt, que ce soit à ma descente d’avion…. », « Soyez nombreux à l’Aéroport ce Jeudi 16 Aout 2016 à 16h25 » A-t-il lancé tel une prémonition de ce qui devait se passer.



Dès sa descente de son avion d’Air France le Jeudi 16 Aout comme annoncé, il sera aussitôt cueillit par les agents de services de renseignements et conduit à un lieu inconnu pour quelques heures avant que certaines personnes aient eu l’information selon laquelle il aurait été transféré à « sans-famille ». L’arrestation de l’un des soutiens de premières heures du supposé Président de la République Jean Ping qui, je le rappelle, continue de réclamer sa victoire, a provoqué un grave tolet et a inondé les réseaux sociaux dont Facebook et Twitter pour ne citer que ceux-là.



A noter que les chefs d’accusation pour lesquels il est détenu sans forme de procès sont, entr’autres, outrage au président de la République, incitation à la révolte et selon une source autorisée, atteinte à la paix publique. Autant des chefs d’accusation qui ne sonnent pas bien dans la tête de certains gabonais quand on sait que quiconque ne peut être écroué dans une maison d’arrêt sans avoir été condamné au préalable.



Mais, des interrogations demeurent en ce sens que M. L.A.W serait impliqué dans supposés des affaires louches, arnaques, abus de confiance et aurait été financé régulièrement par son champion. Pour l’instant, sa santé serait menacée car, il souffre de diabète et n’est pas, selon certains dires, suivi par un médecin comme cela se doit. Le traitement dont il fait l’objet à « sans-famille » n’est pas un cas isolé et d’aucuns disent que les visites lui sont interdites quand on refuse à certains la permission de le visiter. Le pouvoir usurpé de Bongo Ondimba Ali avec sa justice inféodée serait-ils cruels au point de laisser ce mauvais traitement sous fond de vengeance, continué ?



Des campagnes de soutien à Landry Amiang Washington sont visibles lors des marches des résistants à travers le monde et en l’occurrence au Trocadéro à Paris et aussi sur les réseaux sociaux. Et, il ne manque pas de faire parvenir des messages via ceux qui ont la chance de le visiter, des messages de résistance et d’encouragements à l’égard de ses concitoyens afin qu’ils tiennent le bon bout.



A quand libération de ce illustre combattant des droites de l’homme surnommé par ses amis et connaissances « Le Glavanisateur » ?



Junior Ebong Tchissambo: Blogueur et citoyen libre