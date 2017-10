Gabon/Hôpitaux de Libreville: Les dysfonctionnements des coquilles vides.

Ajouter à ce qui précède, il existe le sempiternel problème de rareté du liquide précieux. Cette absence ou inconvenance indispose sérieusement les usagers de cette maternité qui ne savent pas à quel saint se vouer. Pour pallier à ce manquement, les familles sont dans l’obligation de transporter le liquide précieux de leurs domiciles en parcourant parfois des dizaines de kilomètres. Sans oublier que les trois plats quotidiens auxquels les internés ont droit, ne sont pas respectés. Ils reçoivent entre 1 et 2 repas par jour. D’aucuns se sont plaints de la mauvaise qualité des repas. Selon eux, il y’a une négligence dans la cuisson des aliments qu’on leur donne et, disent-ils, c’est inadmissible.



Au niveau des urgences, le service d’accueil n’est pas attentionné et n’arrive pas, la plupart du temps, à orienter les patients dans les différents services. Il arrive que des patients se retrouvent à attendre plusieurs heures durant sans savoir où se rendre. On leur demande d’attendre sans les annoncer aux médecins urgentistes et autres spécialistes.



Le service d’accueil est très médiocre, et comme si ça ne suffisait pas, ceux qui ont la chance d’être reçus, sont exigés de s’acquitter de paiements de soins infirmiers et/ou de consultations au service porte avant de revenir pour auprès des personnes censées les soigner. Un manque criard de lits au service d’urgence est à déplorer, le manque de brancards et de brancardiers également font défaut. C’est dans une salle de vingt-quatre mètre carré ou plus d’une capacité d’accueil de six à huit lits, pour deux à trois médecins qui assurent le service pendant que des dizaines voir des centaines de patients attendent impatiemment leur tour.



Le respect du Sermon d’Hippocrate est foulé par certains médecins qui, sans conscience professionnelle, exigent des sommes d’argent à leurs patients avant de leurs administrer les premiers soins, premiers secours ; c’est d’autant révoltant que cette pratique se généralise et prend des proportions inquiétantes et mérite que l’on s’y penche pour trouver des réponses et correctifs immédiats.



En ce qui concerne le HIAOBO, entendez, l’Hôpital d’Instruction des Armées ; l’un des dysfonctionnements observé dans ce centre de santé, est l’absence d’un service d’urgence efficient et efficace ainsi que des médecins urgentistes et la capacité d’accueil en lits qui représentent un problème épineux quand on connait le nombre de patients, accidentés et blessés qui affluent en permanence dans ce centre. La qualité de l’accueil laisse à désirer, le manque de brancards, de chaises roulantes et d’outils annexes pour la prise en charge des patients constituent des handicaps liés au bon fonctionnement dans les deux principaux centres hospitaliers de Libreville, que sont le CHUL et HIAOBO.



La mesure datant de plus de deux ans et visant à faire des assurés CNAMGS à exonérer des frais d’hospitalisation et de prise en charge, n’a presque jamais été appliquée sur le terrain. C’est plutôt difficile pour ces assurés d’être accueillis et bien traités par les personnels de santé qui, sans scrupule, préfèrent donner la priorité aux patients sans assurances. Dans notre pays, il est de plus en plus difficile de se faire soigner décemment et avec attention lorsqu’on est dépourvu de moyens financiers. Les coquilles vident qui nous servent d’hôpitaux n’ont pas toujours du personnel qualifié en quantité suffisante et capable d’utiliser les plateaux techniques de pointe. Le CHUL, cette coquille vide, comporte des dizaines de bureaux, pièces et espaces inutilisés à ce jour et se trouvant dans un état délabré et d’insalubrité avancé (état poussiéreux, sans eau, espace inexploité).



A qui Diantre, cette situation profite-il ?



Mvett Infos Gabon, Junior Ebong Tchissambo, administrateur principal.