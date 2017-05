Gabon : Gérard Ella Nguéma titille Jean Ping ce vendredi matin

Ancien candidat indépendant à la dernière élection présidentielle, Gérard Ella Nguéma promet s’exprimer sur la lettre de félicitation de Jean Ping, en sa qualité de « président élu » au nouveau président français Emmanuel Macron.



Gérard Ella Nguéma pourrait également dire un mot sur la récente rencontre de Jean Ping avec la presse au cours de laquelle, Jean Ping, avait clairement indiqué qu’Ali Bongo Ondimba, l’actuel chef de l’Etat gabonais, « ne sera plus là (à la présidence de la République ndlr) en 2018 ».



M. Nguéma souhaiterait également s’exprimer sur la médiation sous mandat de l’ONU que le président guinéen, Alpha Condé serait sur le point de conduire au Gabon.



Ancien Secrétaire exécutif adjoint de l’Union nationale (UN, opposition), Gérard Ella Nguéma est l’un des participants au dialogue national en cours à Libreville pour réconcilier les gabonais et fonder une nouvelle République. L’Union nationale AMO est issue du désaccord entre l’Union nationale et Gérard Ella Nguéma.





