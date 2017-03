Gabon: GPLS et ADDAX dans le viseur du procureur à Genève

Le procureur du canton suspecte les deux hommes d’avoir corrompu des agents publics étrangers notamment au Gabon et au Nigéria. Le procureur a pris la décision d’ouvrir aussi une enquête sur les activités de Sinopec, le géant chinois spécialisé dans les hydrocarbures. Sinopec aurait racheté la structure suisse Addax Petroleum après les faits, mais s’en serait accommodé.



La procureur enquête notamment sur les liens au Gabon entre Addax pétroleum et Gabon Petroleum Logistics Services (GPLS). Selon lui, GPLS aurait refacturé des versements de pots de vin. Le procureur du canton de Genève a demandé au parquet de Libreville, plus d’informations sur son Directeur Général, Carl Mihindou-Mi-Nzambe.



En 2013, le gouvernement gabonais avait pris la décision de lancer un vaste audit pétrolier. L’audit avait fait le redressement fiscal de Total Gabon pour près de 500 millions de dollars, et d’Addax Petroleum. Les entreprises avaient pris la décision par la suite, de mettre fin à certains contrats, qui sursaturait le cost oil.