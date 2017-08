Gabon-Fondation 4 Saisons : NaÏdia Mpogwé dit Pleine Niger, le cimetière de la honte.

: « " Tsouanĕ déwana agambi mani m'ogombé s'in tche wami ibe déwana noué mènë ke" », si vous oubliez l'histoire ou la mémoire de vos ancêtres vos descendants oublierons la votre après votre passage sur terre, dit un proverbe africain.

La fondation 4 Saisons, est l’organe qui est censé gérer, créer, entretenir les espaces funéraires et promouvoir le patrimoine culture de notre pays, serait-elle en porte-à-faux avec ses missions régaliennes à regard des manquements observés au sein de Naidia depuis plusieurs années ? Que pensent les responsables de cette structure et les descendants des quatre sous-groupes ethniques O’miènè dont les Sékiani, les Benga, les Akélé et Cie, et les Mpogwé, de l’état scabreux, pitoyable et honteux du cimetiere ”Naidia“ ? Qu’est-ce qui explique leur inaction et leur mutisme face au déshonore des illustres disparus qui y demeurent dont le père de notre hymne nationale « la Concorde », j’ai cité : Georges Damas Aleka ?



Le triste sort qui est réservé aux dernières demeures des illustres disparus, ancêtres, parents, amis et connaissances qui reposent à Naidia, mérite d’être sorti de son œuf afin qu’une partie l’opinion sache que La Fondation 4 Saisons et les « dignitaires » O’miènè sachent que l’état délabré et peu reluisant de celle-ci ne peut plus durer car, tuer la mémoire et déshonorer les ancêtres, est un comportement préjudiciable et irresponsable : « " Tsouanĕ déwana agambi mani m'ogombé s'in tche wami ibe déwana noué mènë ke" », si vous oubliez l'histoire ou la mémoire de vos ancêtres vos descendants oublierons la votre après votre passage sur terre":dit un proverbe africain. Qu’est-ce qui expliquent que depuis plus d’une demie-décennie, ni la fondation qui, je le rappelle, n’arrive pas à entretenir et à embellir Naidia malgré les frais d’enterrement, les cotisations de ses membres et autres sources de revenus, ni les personnalités de « haut-rangs » nantis, n’arrivent pas à s’investir pour rendre Naidia ( murs et différentes entrées), envieuse, propre et sécurisée ?



En outre, des questionnements qui me taraudent l’esprit, m’ont emmené à me dire que l’attitude des « dignitaires » honteux et insoucieux de l’état du cimetière dans lequel ils reposeront à la fin de leurs jours, manque de scrupule et de sérieux quand on sait que plusieurs d’entre eux se sont enrichis malhonnêtement, ne s’émeuvent guère de l’état de décrépitude du cimetière. Pourquoi les familles RAPONDA WALKER, DAMAS, CHAMBRIER, OGOULIGUENDE, GOUNDJOUT, BERRE, AYO et Cie ainsi que la fondation 4 Saisons ne prennent-ils pas le taureau par les cornes en décidant de requinquer Naidia avec leurs différents moyens financiers ? N’ont-ils pas honte de brader la mémoire de ce patrimoine Ö combien précieux ?



Dans ma démarche sur ce sujet, j’ai eu l’occasion de rencontrer le chef de quartier de Pleine Niger via un de ses représentants au domicile de ce dernier qui m’a laissé entendre que la question de l’état du cimetière ne relevait pas de sa juridiction et m’a orienté à la Fondation 4 Saisons, après m’avoir révélé que l’état de vétusté des murs représente un danger permanent pour les riverains qui habitent au alentour de Naidia en ce sens qu’il arrivent qu’ils tombent tout seul :« Il y a quelques mois un mur était tombé en pleine pluie et a failli écraser des passants » m’a-t-il confié.



Par la suite, après mon entretien, je me suis rendu au siège de 4 Saisons afin de prendre un RDV le Jeudi 3 et m’entretenir avec le président de cet organe dans un souci d’équilibre de l’information. Grande a été ma surprise de constater, pour le regretter, le comportement désinvolte de la secrétaire de direction, en sortant de ses gongs après avoir violé la loi du secret de la correspondance par la lecture du contenu du courrier (voir photo) qui l’a irrité. Et, se trouvant mal alaise après avoir lu le courrier dont elle était sensée visé pour accusé de réception de ma copie, elle me somma revenir le lundi 7 Juillet afin que son « pdt » l’ait lu, opposant mon refus, elle décida de me mettre à la porte tout en me disant et je cite : « Allez dire au pdt que j’ai dit que je ne prends pas votre lettre ». Au revoir dame, ais-je répondu.



Je m’indigne des attitudes de la communauté et leurs notables, « dignitaires », et leurs chefferies. Je vous dis qu’il faut un sursaut d’orgueil et d’honneur mais vous ne l’avez pas. Restez muet et nonchalant face à l’état du site dans lequel vous ancêtres en parents se reposent est lâche, abject, et malheureux. Car, le constat criard est que des actes de vandalisme, des potentielles profanations de tombes, vols de couronnes de fleurs funéraires et l’insécurité sont le quotidien de nos « Agambi ».



A monsieur le Fondateur président, où est passé l’argent des cotisations annuelles de vos membres et celles des ressources issues des frais d’enterrement ?



« NTCHONI BE DIOLA ODIOUNA NOUé »!

“ G’omiénè eh dewana agambi I’tche»!



Venguisa!



Junior Ebong Tchissambo, Blogueur et citoyen libre.