Gabon : Etienne Dieudonné Ngoubou transféré à l’hôpital militaire

» On ne sait pas pourquoi il a quitté la polycyclique Chambrier et que fera-t-on de lui dans cet hôpital militaire « , s’est alarmé un proche parent de l’ex-ministre. » Nous ne savons pas si c’est son état de santé qui s’est rapidement dégradé ou c’est pour des raisons de sécurité « , a poursuit la source.



L’avocat de Ngoubou, Me Cédric Maguisset, contacté par Gabonactu.com n’a pas confirmé ce transfert. Il a reconnu que son client se trouvait encore il y a trois jours à la Polyclinique Chambrier où il a été admis d’urgence à cause des fièvres persistantes allant jusqu’à 40° chaque jour.



» Il y a plusieurs instructions sur son cas. D’un côté l’administration de la prison et de l’autre le secret médical. Du coup, il est difficile d’accéder à lui« , a reconnu l’avocat.



Etienne Dieudonné Ngoubou souffrirait d’un diabète, selon une source familiale. Il aurait confié à ses parents que son séjour à la prison centrale de Libreville où il ne peut plus satisfaire ses caprices alimentaires lui permet de mieux soigner son diabète. Ses parents dénoncent par contre des difficultés pour l’une des anciennes têtes d’affiches de l’émergence (politique prôné par Ali Bongo) d’accéder à ses médicaments et à son médecin personnel.



Etienne Dieudonné Ngoubou a été jeté en prison pour détournement présumé des biens publics. Il est l’une des nombreuses victimes de l’opération Mamba, une opération mains propres initiée par le pouvoir.



Carl Nsitou

avec gabonactu