Gabon - Estelle Ondo : «L’Union nationale ira au dialogue !»

L’Union nationale (UN) aura bel et bien des représentants au dialogue politique national appelé par Ali Bongo. C’est du moins l’annonce faite par Estelle Ondo, mercredi 22 mars, à l’occasion d’une déclaration de presse à Libreville. Plus de trois mois après son exclusion, l’annonce de la ministre de l’Economie forestière sonne comme une défiance à l’endroit des responsables de ce parti d’opposition, dont elle soutient être encore à ce jour la vice-présidente. Et tant pis si son parti, membre de la Coalition pour la nouvelle République (CNR) créée autour de Jean Ping, a officiellement rejeté toute participation à ces futures concertations politiques qu’elle perçoit comme une chance pour le Gabon de sortir de la crise sociopolitique née de la présidentielle d’août 2016.



«Les désaccords, il y en a toujours dans les familles, mais c’est en se parlant qu’on arrive à les régler. A l’époque des pères fondateurs de notre nation, chaque fois qu’il y a eu conflit, les Gabonais se sont toujours assis pour trouver des solutions. Pourquoi en serait-il autrement avec notre génération ?», s’est interrogée Estelle Ondo, disant voir dans les futures assises le moyen de «préserver la paix et la stabilité qui ont toujours fait la fierté de notre pays».



Aussi, à l’instar de Mike Jocktane et Patrick Eyogo Edzang, deux membres de l’UN, qu’elle a félicité d’avoir répondu à l’appel du président de la République, dans le cadre de ce dialogue, la ministre voit-elle dans ces assises le seul moyen de parvenir à des réformes profondes appelées par l’opposition. «Le désaccord qui existe entre le pouvoir et le peuple gabonais dans sa majorité est le principal sujet qui sera mis sur la table du dialogue national inclusif et sans tabou. Alors qu’il n’a même pas encore démarré, pourquoi préjuger déjà du non-respect de ses résolutions ?», s’est-elle à nouveau interrogée.



Disant «oui au dialogue», Estelle Ondo a également assuré ne pas être le seul du bureau de l’UN à opter pour cette position. «J’appelle notre aîné, M. Casimir Oye Mba, vice-président de l’Union nationale, ancien Premier ministre, ancien candidat à l’élection présidentielle […], à prendre part au dialogue. Je suis au courant des démarches qu’il a entreprises au sein du parti pour convaincre de la participation à ce dialogue. M. Casimir Oye Mba s’est largement étendu dans la presse pour expliquer l’intérêt pour notre parti de prendre part à cette grande messe», a invité la ministre. Cette dernière regrette le fait que le président du parti, Zacharie Myboto, «campe sur ses positions». «Son obstination, a-t-elle prétendu, se justifie en réalité par un chantage qu’il tente d’exercer comme à son habitude, pour conclure de petits arrangements qui ont fait tant de mal à notre pays.»



avec gabonreview