Gabon : Encore une naissance de triplets au Centre hospitalier régional de Mouila

Une jeune mère de 25 ans, Laurelle Ibinga a donné naissance de triplets dont un de sexe féminin, mercredi dernier, au Centre hospitalier régional de Mouila (CHREM), le chef-lieu de la province de la Ngounié.



Selon le personnel de santé, la mère et les nouveau-nés se portent bien. La fille, venue en premier pèse 2,450 kg, et les deux autres respectivement 2,450 kg et 2,560 kg.



S’exprimant avec peine mais toute émotionnée, Laurelle Ibinga a indiqué qu’elle avait du mal à marcher tellement que la grossesse se reposait sur les cuisses, ’’…donc parfois j’éprouvais des difficultés à me déplacer, sinon ce n’est pas la première fois que je fasse des jumeaux. J’ai en ai déjà eu deux fois de suite et cette fois-ci ce sont des triplets’’, a-t-elle dit.



Résidente au PK 43 sur la nationale 1, entre les localités de Ndendé (dans la Dola) et Mouila la capitale provinciale de la Ngounié, Laurelle se dit une femme comblée avec sa progéniture. En revanche, les Affaires sociales devraient se pencher sur son cas pour un éventuel soutien.



Au Centre hospitalier régional de Mouila, ce n’est pas la première fois qu’on enregistre les naissances des triplets, indique-t-on.



