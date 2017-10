Gabon - Emprunt : 147 milliards de Francs CFA de plus !

La décision a été rendue publique lors du communiqué final du dernier Conseil des ministres (vendredi 27 octobre courant). Le gouvernement a validé un projet de loi qui autorise, l’Etat à contracter la somme de 225 millions d’euros soit, 147 milliards de francs CFA auprès de l’Agence française de développement (AFD). Une manne destinée à la mise en œuvre du Plan de Relance de l’Economie (PRE), appuyé par le Fond monétaire international (FMI), La Banque africain de développement (BAD) et l’AFD.



Lors d’une récente visite, une mission du FMI avait indiqué être satisfaite de la mise œuvre du programme économique et des réformes pour viabiliser les finances publiques, même si certaines questions demeurent encore majeures. De plus, cela faisait plusieurs mois que le Gabon s’était gardé d’approuver des emprunts. Ce nouvel emprunt est-il conforté par les assurances de l’organisme ?



avec gaboneco